La cultura urbana: incontro a Quartucciu

L’evento “Street Sardinia”, organizzato dall’Associazione no profit Elèt eventi, si svolgerà nel rispetto delle misure anti COVID-19, oggi sabato 19 giugno, presso l’Istituto Penale per Minorenni di Quartucciu, Località Su Pezzu Mannu, dalle ore 10 alle ore 12.





A presentare l'iniziativa, che vedrà coinvolti imprenditori e artisti, sarà la giornalista Alessandra Addari. A partire dalle ore 10 prenderanno il via una serie di iniziative rivolte ai ragazzi ospitati dell'istituto penale per Minorenni di Cagliari, che vede al centro dell'iniziativa la cultura urbana.





Tante le testimonianze di writer ed esibizioni artistiche e sportive, musica rap, breakdance, street art/writing, djing, radio, teatro, cinema e sport (skateboarding e surf) ad animare la giornata.





Al centro dell'incontro la cultura urbana che, grazie al suo linguaggio contemporaneo e giovanile, offre un importante contributo contro la dispersione scolastica. Un fenomeno sempre più ampio che fa assegnare alla Sardegna un triste primato a livello nazionale; una ferita profonda con importanti e preoccupanti ripercussioni sul futuro della nostra Regione.





A sostenere l'iniziativa anche esponenti delle Istituzioni, delle scuole, delle associazioni e comunità, a difesa e sostegno del diritto allo studio e allo sport, nonché alla necessità di azioni mirate ad una maggiore sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica.





Partecipano all'evento :

ALESSANDRA ADDARI (Presentatrice ),IGNAZIA CONCAS (Presidente Associazione Elèt Eventi),CARLO PAHLER (Direttore Unica Radio),MARIO GIUA MARASSI (Regista),LORENZO SCANO (Scrittore),ANDREA GRANITZIO (Musicista),GIORGIO CASU (Street artist),FABIO MARCEDDU (Teatro Dall’Armadio),ANTONELLO MURGIA (Teatro Dall’Armadio),DONATELLA CABRAS (Danzatrice/Teatro dall’Armadio),GIUSEPPE GABRIELE GALIETTA (Rapper, DJ, in arte Cool Caddich),MARCO LESCHIO (Rapper, in arte Leschio),ALESSANDRO PIU (Sportivo/surfista),ALBERTO DEL PIANO (Sportivo/skate),SPIDERMAN CASTEDDU (Artista, acrobata, cosplay),CLAUDIO COGONI (Bboy, in arte Yaio - Breakdance),MIRKO ANGIUS (Bboy, in arte Gipsy Man - Breakdance),SIMON LUCA OLLA (Dj),ANTONIO BENONI (Dj – Radio X),ALBERTO ALBERTI (Esponente cultura urbana),DON ETTORE CANNAVERA (Comunità La Collina)

RITA DEDOLA (Assessora Pubblica Istruzione Comune di Cagliari),ALESSANDRA PATTI (Dirigente scolastica Istituto Comprensivo di Sestu)e CHRISTIAN STEVELLI