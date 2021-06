Direzione marittima Cagliari: riparte "Mare Sicuro"

Un’analisi dei dati della scorsa stagione estiva - che ha visto soccorrere, in tutta Italia, oltre 2.500 persone tra diportisti e bagnanti - conferma che la maggior parte delle emergenze in mare è correlata a situazioni di pericolo prevedibili ed evitabili (avarie al motore e avverse condizioni meteo marine). Proprio in tale ottica, è stata adottata in questi giorni la direttiva annuale a firma del Sig. Ministro sulla razionalizzazione dei controlli di sicurezza sulle unità da diporto anno 2021, più nota come campagna “Bollino blu”, un’attività ormai strutturatasi negli anni, che permetterà ai diportisti di vivere il mare più serenamente, evitando una duplicazione dei controlli in materia di sicurezza della navigazione, accertando preventivamente da parte delle Forze di polizia la regolarità della documentazione di bordo delle unità da diporto, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, limitando così, per quanto possibile, i controlli svolti in mare e, quindi, i conseguenti disagi.





Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, nel corso del lancio dell’operazione avvenuto lo scorso 16 giugno ad Ostia, insieme al Comandante Generale delle Capitanerie di porto Ammiraglio Giovanni Pettorino, ha sottolineato come “la salvaguardia delle vite umane e la tutela dell’ecosistema marino rappresentano valori inderogabili che trovano nella Guardia Costiera un baluardo di difesa. La sicurezza e la sostenibilità ambientale passano anche attraverso la promozione della cultura del mare e per questo l’attività della Guardia Costiera riveste una particolare importanza, soprattutto verso i giovani”.





Sostenibilità ambientale che ricopre un ruolo fondamentale per la Guardia Costiera, sottolineato anche con la nuova funzione della app #PlasticFreeGC - nata nell'ambito dell'omonimo progetto di educazione ambientale sul contrasto alle microplastiche in mare, lanciato dal Comando generale della Guardia Costiera – grazie alla quale il cittadino avrà l'opportunità di segnalare in diretta, attraverso il proprio smarthphone, con la nuova funzionalità «avvistamenti», la presenza in mare di particolari specie marine. Tutte le informazioni confluiranno presso la Centrale operativa nazionale del Comando generale, per essere sottoposte a una verifica di carattere scientifico curata dall'Istituto Tethys Onlus e per poi essere condivise con le Istituzioni e con l'intera comunità scientifica. Di seguito, alcuni contributi video relativi all’avvio della campagna Mare Sicuro 2021:

L'operazione che vede da oltre trent’anni la Guardia Costiera ogni estate al fianco dei cittadini e dei turisti che scelgono le coste e i mari italiani per le proprie vacanze. Sono confermati anche per il 2021 gli obiettivi della campagna in parola, consistenti in: riduzione gli incidenti in mare;. garanzia di una tranquilla e ordinata fruizione delle spiagge e del mare da parte di bagnanti e diportisti; verifica circa il rispetto della disciplina relativa alle attività, professionali e non, che si svolgono sia in mare che nel demanio marittimo e raggiungimento di una maggiore consapevolezza dei cittadini rispetto alle criticità sofferte dall’ambiente marino. La Direzione marittima di Cagliari metterà in campo, per controllare i circa 950 Km. di costa che si estendono da porto Tangone a Capo Monte Santu, oltre 300 militari, tutti i 29 mezzi navali e i mezzi terrestri di cui dispone, il personale del 4° nucleo subacquei e i 2 velivoli della 4a sezione volo di Decimomannu.