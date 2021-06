Cronaca In fermento i dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia Venerdì conferenza e presidio a Cagliari

"I lavoratori della Giustizia della Sardegna dicono basta ed esigono fatti, stanchi di promesse mai mantenute, di slogan efficientisti che non si traducono in realtà concreta, a partire dalla sicurezza sul lavoro" La Sardegna si contraddistingue, oltre che per la totale penuria di mezzi, risorse, formazione. La pandemia non ha fatto altro che rendere ancora più evidenti nodi atavici irrisolti” Una premessa che giunge da Luciano Ghiani del coordinamento regionale di USB - Pubblico Impiego Settore Giustizia che annuncia una conferenza che si terrà Venerdì 18 alle ore 11 davanti al Palazzo di Giustizia di Cagliari cui seguirà un presidio permanente.