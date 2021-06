Air Italy: gli azionisti l'ammazzano e la politica se ne fotte - Giovedì assemblea generale dei lavoratori

Una eventualità che non siamo dispostio ad accettare e che è un insulto per tutti noi. Non dobbiamo mai dimenticare - proseguono i sindacati - che non siamo davanti a un destino cinico e baro che ha trascinato la seconda compagnia aerea italiana e le migliaia di suoi dipendenti nel baratro bensì davanti a un vero e proprio “omicidio industriale” con precise responsabilità manageriali a carico degli azionisti - gli stessi che oggi si preparano a licenziare - e di mancato controllo (ad essere buoni) da parte della politica. Politica nazionale e regionale che ha speso tante belle parole dall'inizio della dichiarazione di liquidazione dell’11 Febbraio 2020, ma che fino ad adesso ha combinato molto poco di concreto.





Per questo motivo, adesso più che mai serve la massima attenzione e mobilitazione da parte dei lavoratori che vogliano lottare ancora, uno sforzo che si richiede a beneficio di tutti dopo una stagione lunga, molto complicata e dolorosa. In occasione della riunione procedurale, attesa la richiesta di estendere il termine della fase amministrativa oltre i 30gg previsti è convocata l'assemblea di tutti i lavoratori di Air Italy aperta a tutte le sigle sindacali per giovedì 17 Giugno alle ore 17:00 (il link verrà comunicato) nella quale decideremo insieme le iniziative e la data per una grande manifestazione nazionale da organizzare in tempi strettissimi. Saremo presenti inoltre il 18 Giugno presso gli scali di Fiumicino e Linate- concludono AP, Cobas e Usb - in concomitanza con le prime 4 ore di sciopero generale. "

"La prima convocazione per la fase ministeriale della procedura di licenziamento collettivo è arrivata nella mattinata di ieri per il 17 Giugno prossimo, il trentesimo e ultimo giorno previsto dalla Legge prima che la ex-compagnia aerea possa procedere ai licenziamenti. È un fatto eccezionale che il Ministero del Lavoro lasci passare il tempo previsto dalla legge per lo svolgimento del confronto teso a scongiurare i licenziamenti senza mai convocare le parti e il fatto che lo faccia solo l’ultimo giorno non è davvero un bel segnale per il futuro dei 1380 dipendenti superstiti". Lo sostengono le segreterie nazionali di Associazione Piloti, Cobas Lavoro Privato e Unione sindacale di Base che aggiungono : "Deve essere chiaro che senza l’accordo di tutte le parti, inclusi gli azionisti di Air Italy, la procedura è destinata a concludersi rapidamente e nel peggiore dei modi.