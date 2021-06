Cronaca Mio Italia: migliaia di aziende escluse dagli indennizzi

"Siamo a giugno 2021 e ancora non è stata sanata la vergogna delle aziende esodate e delle newco del comparto dell'ospitalità a tavola, escluse dai primi quattro Ristori, dai bandi nazionali e regionali e dalle misure sui crediti d'imposta". Lo hanno reso noto Paolo Bianchini, presidente dell'associazione di categoria Mio Italia, Movimento imprese ospitalità, e Marco Lombardi, presidente Mio Sardegna. Si tratta di migliaia di piccole imprese tagliate fuori da ogni forma di indennizzo covid perché, nel periodo di aprile 2019, erano chiuse per i motivi più diversi, quali ammodernamento, ristrutturazione, rifacimento impianti, ferie, o semplicemente in quanto, essendo di nuova costituzione, si trovavano nella fase di partenza. I criteri di calcolo elaborati continuano, in maniera ingiusta, a non tenere in considerazione le loro particolari posizioni. Per questo motivo - conclude BIANCHINI - stante la fase di audizione del decreto Sostegni bis, Mio Italia ha presentato degli emendamenti in commissione Bilancio della Camera dei deputati proponendo le opportune soluzioni per sanare e intervenire su ogni situazione, così da fornire ossigeno a migliaia di imprese che fanno grande il made in Italy".