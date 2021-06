Alghero: il parcheggio è indecente, abbandonato e nelle mani dei vandali - Il centro sinistra: "Diamolo ai privati"

Riteniamo vi possano essere sistemi che rendano utili al privato che lo gestirà salvaguardando l’immagine, il decoro e l’accesso, garantendo però nel contempo utilità e interesse pubblico. Tale operazione può essere condotta senza recare alcun danno all’Alghero Inhouse, che anzi potrà concentrarsi su altre aree della città con maggiore profitto. Nell’accordo col privato si potranno trovare formule e oneri di servizio che garantiscano scontistica nell’ abbonamento dei posti auto per i residenti e le attività commerciali del centro storico che troveranno risposta soprattutto se il servizio sarà rinnovato e sicuro. Crediamo dunque che l’Amministrazione - conclude il centro sinistra - dovrebbe al più presto procedere in questa direzione per restituire decoro e dignità a questo spazio centrale della nostra città, che ora versa in uno stato di completo abbandono.”

I consiglieri comunali di centro sinistra Gabriella Esposito,Mario Bruno,Pietro Sartore,Raimondo Cacciotto ,Ornella Piras ,Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi chiedono alla amministrazione comunale di procedere all'affidamento ai privati del parcheggio di piazza dei Mercati. La richiesta è contenuta in un documento che pubblichiamo di seguito. “Non si può proseguire con un parcheggio pubblico e una piazza centrale della città continuativamente in mano ai vandali e al degrado. Crediamo sia giunto il momento di ristrutturare e valorizzare il parcheggio di piazza dei mercati, affidandolo a privati attraverso la formula del project financing. Solo con una gestione professionale, affidata a esperti del settore, si potrà rendere un servizio in sicurezza, affidabile e degno della centralità che detiene.