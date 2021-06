Alghero: sabato open day da Alghero Medical Center - Ancora una giornata di prevenzione

Visto l'alto gradimento riscontrato in occasione dell’open day dello scorso 8 giugno, Alghero Medical Center in via Garibaldi ad Alghero ha deciso di ripetere l'evento fissando una nuova giornata di prevenzione per sabato prossimo 19 Giugno. Il tema riservato alla verifica dello stato di salute dei denti, e alla medicina preventiva più in generale, è affrontato dalla dottoressa Daniela Di Nurra, laureata in igiene dentale, che ripercorre una dinamica di tipo sanitario divenuta oggi di estrema attualità.

"Fino al 1946 la salute in occidente era vista come assenza di malattia, oggi l’OMS, ci dice che la salute è uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale e non soltanto l’assenza di malattia. Se è vero che la salute è l’armonica integrazione di tutte le energie personali, fisiche oltre che sociali, allora promuovere la salute di un individuo significa aiutarlo a vivere la sua vita nel modo migliore possibile, migliorandone la qualità. La salute del cavo orale è la salute dell’intero organismo: le evidenze scientifiche dimostrano che le malattie del cavo orale sono correlate a disturbi cardiovascolari, ipertensione, diabete e complicanze ostetriche. Ecco perché oggi l’approccio con lo studio odontoiatrico deve essere inteso non più per curarsi, ma come mantenimento alla salute, - conclude Daniela Di Nurra - con tecniche sempre più mini invasive e atte alla prevenzione."

Nel corso del secondo open day verrà effettuata una visita accurata per i denti, senza impegno, che gli specialisti del centro praticheranno sempre a carattere preventivo. Da Alghero Medical Center viene chiesta la prenotazione allo 079 5611391. Procedura indispensabile anche per poter meglio organizzare le visite e quindi ridurre i tempi di attesa per ciascun intervento.





Sarà presente, in visita da Genova, il noto odontoiatra Marco Porcella, ex docente all'università di Genova, specializzato in chirurgia e implantologia dentale.