La città vecchia nelle mani del branco: blitz dei Carabinieri nel centro storico di Sassari

Obiettivo dell'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sassari era quello di ripristinare un minimo di convivenza civile nel cuore della vecchia città, troppo spesso al centro di situazioni anomale in violazione della legalità.

Con un servizio mirato e organizzato in maniera specifica, data la particolare conformazione urbanistica del quartiere, i militari sono arrivate nelle piazze dove si tenevano veri e propri concerti, evidentemente non autorizzati, accompagnati da un abbondante consumo di sostanze alcoliche, e forse non solo.





Alla vista dei Carabinieri i giovani si sono dati alla fuga dopo averli insultati e ripresi con gli smartphone quasi a testimoniare questa sorta di guerriglia urbana contro le forze dell'ordine il cui arrivo ha destato vasto gradimento tra i residenti che non hanno esitato ad affacciarsi alle finestre per ringraziare gli uomini dell'Arma.





Tra i ragazzi in fuga, compresi diversi minori, due giovani sassaresi di 18 e 19 anni sono stati fermati e denunciati per ubriachezza. Per i minori fermati sono stati chiamati i genitori ai quali sono stati affidati in custodia. Il blitz delle pattuglie dei Carabinieri ha naturalmente fatto cessare concerti improvvisati , schiamazzi ed episodi di vandalismo.





L'Arma ha voluto dare così una prima risposta ai residenti del centro storico ormai giunti all'esasperazione per la frequenza con la quale si verificano queste situazioni che determinano continue violazioni alla quiete pubblica .