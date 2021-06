Cronaca Uno spiraglio per Air Italy: giovedì incontro al Mise - Il ruolo del Ministro Giorgetti

“L’iniziativa del ministro Orlando è molto opportuna ed è il segno che il Governo non dà per chiusa la partita di Air Italy. Ora più che mai è fondamentale che tutti i soggetti istituzionali, a cominciare dal ministro Giorgetti che ha in capo le politiche industriali e cui mi sono rivolta direttamente, esercitino ogni pressione nei confronti della proprietà affinché si possa ottenere la proroga della cassa integrazione. Questa possibilità per i lavoratori di Air Italy è stata inserita nel decreto Sostegni bis e con emendamento Pd, resa ulteriormente accessibile: è un primo passo ma sarebbe un colpo alle spalle non poterne usufruire”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo che il Ministero del Lavoro ha convocato per il 17 giugno un incontro con le parti sulla procedura di licenziamento collettivo avviata da Air Italy.