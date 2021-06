Cronaca Bollettino degli incendi in Sardegna: lunedì 22 focolai

In due casi è stato necessario l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: Il primo si è verificato in agro del Comune di Muravera- località “Pisanedda”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Muravera coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra Forestas Muravera Senni- , 1 squadra dei VVF di San Vito. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17.15 Il secondo in agro del Comune di Oniferi località “N.GHE SOLOAI”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora dirette dalla Stazione di Orani coadiuvata dal personale eliportato, da una squadre dei VVF di Nuoro e dal GAUF di Nuoro --. L’incendio ha percorso una superficie di circa 8000mq di macchia alta lentisco. Le operazioni di spegnimento sono in fase di bonfica alle ore 18.44