Cronaca Le nuove professioni nell'era di internet: truffe online - Due denunce a Tempio

Una consolle per videogiochi pagata 150 euro e 4 pneumatici costati 584, tutti acquisti dall'apparenza molto convenienti ma che invece si sono rivelate altrettante truffe. A finire nella rete dei farabutti dell'online un tempiese e un abitante di Luogosanto. Ma almeno stavolta i Carabinieri delle stazioni dei due centri in Gallura hanno individuato i truffratori : un giovane di 26 anni di Trapani e il titolare di una società abruzzese che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria con l'accusa di truffa aggravata. I militari raccomandano ancora di diffidare dagli acquisti che sul web appaiono come "molto convenienti", spesso si tratta di truffe o di merce rubata.