Alghero: manutenzioni al Salto di Don Peppino

Interventi di manutenzione straordinaria in vista per le zone dell’agro oggetto di progetti specifici soprattutto di sistemazione della sede stradale.





L’Assessorato alle manutenzioni ha ottenuto un finanziamento di 19.533,51 euro attraverso il Ministero degli Interni per gli interventi di messa in sicurezza del territorio. L’intervento principale è previsto nella zona Salto Don Peppino-Ungias, dove si sono verificate anche di recente situazioni problematiche dovute ad allagamenti e alla necessità di rendere più sicura la strada, percorsa quotidianamente da diversi residenti ed imprese della zona. Risolta la prima situazione relativamente ad una perdita della condotta idrica nei confronti della quale Abbanoa ha realizzato un intervento definitivo, l’Assessore alle Manutenzioni Antonello Peru sta ora definendo con celerità la situazione riguardante la messa in sicurezza della sede stradale, come da collaborazione con il Consorzio di Punta Moro. Gli uffici tecnici stanno predisponendo il progetto, che dovrà essere oggetto di appalto da approntare nel breve.