La Fipe Sardegna contesta l'ordinanza di Solinas - Cervellotiche norme per la misurazione dell'aria

La nuova ordinanza del Presidente Solinas, per quanto buona nelle intenzioni, non fa altro che creare confusione nel settore della ristorazione.

Sono due i punti dell’ordinanza che destano preoccupazione negli operatori del settore :al punto d) e e) rispettivamente riferiti a feste e ristorazione si parla di “limite di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d’aria” anche al chiuso. “È molto difficile capire cosa si intende - dichiara Emanuele Frongia coordinatore regionale di FIPE Confcommercio Sardegna: “Cosa vuol dire, che i 20 metri cubi d’aria si misurano anche all’aperto? E come si misurano? L’altezza come la misuriamo? Rispetto all’albero che c’è nel giardino, rispetto a Marte o alla Stazione Spaziale Internazionale?

Un altro problema è dato inoltre da “tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5”. Come si controlla il tasso di ricambio dell’aria tenendo i condizionatori spenti? – prosegue Emanuele Frongia. Il Vigile Urbano che viene a controllare il rispetto di queste prescrizioni, che strumentazione utilizza per verificare il tasso di ricambio dell’aria?

Ultimo aspetto: la deroga a queste misure per coloro che hanno il green pass. Dobbiamo fare i controllori? Rispetto a quale titolo il Ristoratore o il Barista può chiedere il green pass?

Ma i quesiti non finiscono. Come si può esentare dal conteggio dei metri cubi d’aria coloro che hanno un green pass per partecipare ad una festa se le festa si può fare solo se tutti i partecipanti hanno un green pass? La conferenza stato regioni in una nota ufficiale ha infatti ribadito la prescrizione del green pass per le feste anche in zona bianca. Questa contrarietà tra norme crea molti problemi applicativi alle imprese che confidavano in una ripartenza un po' più chiara.

“Consapevoli della necessità di tutelate la salute della collettività, sarebbe comunque opportuno rendere meno complesso quello che è già critico. Si confida in un chiarimento da parte della Presidenza”