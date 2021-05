Il covid e la moda: le imprese si adeguano in corso d'opera

"Lo smart working e le nuove tendenze della moda casual hanno cambiato i consumi. E noi vogliamo unire uno stile sportware con il gusto del Made in Italy.” Racconta così il lancio della collezione Glove, Gianni Gallucci, direttore generale di Gallucci (www.giannigallucci.com e www.galluccishoes.it), azienda che affonda le radici in una tradizione familiare iniziata quasi cento anni fa e che dal 1959 è il punto di riferimento per la produzione di calzature di alta qualità e di quelle ortopediche e correttive per bambino.





L'azienda, che ha lo stabilimento nelle Marche e lo showroom per i buyer internazionali a Milano in Piazza San Babila, è una delle aziende di calzature ed accessori in pelle artigianali e totalmente Made in Italy preferite dalle famiglie reali come quella svedese e quella belga, personaggi dello star system come Madonna, Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker e del mondo dello sport come Klay Thomson, Stephen Curry e Kevin Durant.

Azienda familiare fondata nel cuore del distretto calzaturiero marchigiano negli anni cinquanta dai fratelli Giuseppe e Mario Gallucci, si specializza rapidamente nella produzione di scarpe ortopediche per bambini. Successivamente negli anni sessanta l'azienda innova la produzione con calzature più attente alla moda mantenendo caratteristiche per scarpe sane e confortevoli. Oggi con la seconda generazione continua la tradizione, iniziando a produrre anche scarpe da adulto di alta qualità. L'azienda, con cinquanta dipendenti ed una distribuzione concentrata per la maggiore in Europa, Russia e Nord America, segue tutti i canoni della modernità industriale, è molto attenta alla salvaguardia dell’ambiente e delle persone, mantenendo sempre un know how di eccellenza, appreso da più di sessant’anni di esperienza.





“Ormai è più di un anno- spiega Gallucci- che la pandemia e lo smartworking hanno sdoganato anche in contesti di lavoro formali, un abbigliamento casual e da mesi vediamo che la domanda da parte sia dei clienti diretti che dei nostri distributori nel mondo è sempre più di prodotti che sappiano unire eleganza e confort. E noi rispondiamo a questa richiesta del mercato con Glove: una collezione easy to wear per chi non vuole rinunciare all'eleganza e alla comodità, che permetta incontri di lavoro formali e anche lunghe camminate in città e spostamenti in bicicletta.

Glove vedrà anche una collezione di accessori in pelle tra cui cinture, backpack e capispalla.

La peculiarità di questa scarpa è che la suola è completamente svuotata, la fascetta in pelle è applicata con vere cuciture ed il riempimento è composto da memory form antishock, Inoltre la tomaia è completamente destrutturata, e ciò insieme al sottopiede anatomico permettono al piede di avere un riposo completo. Tutte queste caratteristiche fanno sì che questo prodotto sia una vera e propria innovazione per il settore.”





La sneaker “Glove” viene sviluppata in modelli per uomo e bambino e si caratterizza per la presenza di elementi fortemente innovativi sia dal punto di vista delle componenti che rispondono ad esigenze estetiche, di comfort e di sostenibilità ambientale, sia dal punto di vista di interventi per l’internazionalizzazione, il segno distintivo che le caratterizza sarà il colore arancione istituzionale dell’azienda sino dagli anni 50, impiegato per una delle due stringhe che compongono il doppio laccio tipico di questo modello.





“Si tratta di un mercato particolare- spiega Gallucci- caratterizzato dalla necessità di avere un prodotto dalla linea sportiva e comoda ma allo stesso tempo molto attento al design e dall’identità ben definita. Si parla di sneakers destinate a diventare delle icone dal momento che vengono associate a collaborazioni con atleti e sportivi di fama internazionale. La collezione avrà anche un’offerta Premium per le collaborazioni che abbiamo nel mondo dello sport, dall’NBA al calcio fino alla Formula 1".





L'azienda inoltre ha iniziato una partnership nel 2017 con la National Basket Association (NBA), ancora in essere, realizzando dei prodotti esclusivi per i giocatori per l'evento più divertente della stagione the “ALL STAR GAME” e nel 2020 ha fornito le scarpe dell'uniforme a tutti i giocatori del Cagliari Calcio della “Serie A” italiana, per il centenario della società.