Prorogata fino al 15 di Giugno l'ordinanza sugli arrivi in Sardegna

Lo dispone un provvedimento firmato dal presidente Solinas secondo il quale , per altre 2 settimane, restano invariate le regole che hanno disciplinato fino a oggi gli arrivi in Sardegna. I passeggeri quindi dovranno registrarsi nella piattaforma Sardegna Sicura e coloro che non sono ancora in possesso della certificazione verde possono dare atto:dell'avvenuta vaccinazione e del tipo di vaccino ricevuto. Non cambia inoltre quanto previsto dalle precedenti disposizioni.





Per i proprietari di seconde case non residenti in Sardegna, l'ordinanza del 17 marzo scorso viene prorogata sino al 15 giugno ma cessano di avere efficacia gli articolo che disponevano che l'accesso era "consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute".