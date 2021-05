Offerte di lavoro da diverse zone della Sardegna - Le richieste soprattutto dal turismo e servizi

Le domande per gli annunci sono digitali.Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro SASSARI Un’azienda di Sassari cerca un meccanico motorista. Si offre un tempo indeterminato.TERRALBA Un’azienda di Terralba cerca 1 manovale edile. Si offre contratto a tempo determinato.OLBIA A Olbia si cercano 2 cuochi pizzaioli. Si offre contratto a tempo determinato.ALGHERO Ad Alghero si cerca 1 cameriere di bar. Si offre contratto a tempo determinato.ARZACHENA Ad Arzachena si cercano 20 addetti alla pulizia delle camere, 3 estetiste, 2 cuochi capi partita, 2 aiuto cuochi di ristorante, 30 commis ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.TERRALBA A Terralba si cerca 1 barista. Si offre contratto a tempo determinato.TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA A Trinità d’Agultu e Vignola si cerca 1 cameriere di albergo. Si offre contratto a tempo determinato.BARI SARDO A Bari Sardo si cercano 2 addetti al ricevimento negli alberghi, 1 cameriere di sala, 1 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato.OROSEI A Orosei si cercano 4 camerieri di sala, 2 commis ai piani, 4 bagnini di salvataggio. Si offre contratto a tempo determinato.TORTOLI’ A Tortolì si cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cuoco di ristorante, 2 camerieri di sala, 2 barman, 5 commis ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.TERRALBA A Terralba si cerca 1 cuoco pasticcere. Si offre contratto a tempo determinato.CAPOTERRA A Capoterra si cercano 3 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato.SINISCOLA A Siniscola si cerca 1 aiuto cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.SAN GIOVANNI SUERGIU A San Giovanni Suergiu si cercano 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.SETTIMO SAN PIETRO A Settimo San Pietro si cerca 1 addetto ai servizi antincendio. Si offre contratto a tempo indeterminato.DORGALI A Dorgali si cerca 1 installatore di infissi. Si offre contratto a tempo determinato.PULA A Pula si cercano 2 elettricisti. Si offre contratto a tempo determinato.ITTIRI A Ittiri si cerca 1 tecnico di marketing. Si offre contratto a tempo determinato.ELMAS A Elmas si cerca 1 tecnico di laboratorio biomedico. Si offre contratto a tempo indeterminato.BONORVA A Bonorva si cerca 1 autotrasportatore merci. Si offre contratto a tempo determinato.GIBA A Giba si cerca 1 collaboratore domestico. Si offre contratto a tempo determinato.GHILARZA A Ghilarza si cerca 1 elettricista. Si offre contratto a tempo determinato.ORISTANO Ad Oristano si cerca 1 elettricista. Si offre contratto a tempo determinato.ALGHERO Ad Alghero si cercano 15 assemblatori di articoli industriali. Si offre contratto a tempo determinato. SANLURI A Sanluri si cercano 2 agenti di commercio e 5 addetti alla vendita telefonica. Si offre contratto di collaborazione.VILLASIMIUS A Villasimius si cercano 3 contabili di magazzino. Si offre contratto a tempo determinato.NUORO A Nuoro si cercano 1 tecnico di applicazioni informatiche e 2 muratori. Si offre contratto a tempo determinato.CAGLIARI A Cagliari si cercano 1 attrezzista di falegnameria e 1 meccanico. Si offre contratto a tempo determinato. ARBOREA Ad Arborea si cerca 1 apprendista meccanico di macchine agricole e 1 meccanico di macchine agricole con contratto a tempo determinato.PULA A Pula si cercano 1 inserviente di cucina, 2 lavapiatti, 6 bagnini di salvataggio, 2 elettricisti manutentori di impianti, 2 baristi, 9 camerieri di sala, 2 cuochi capi partita, 1 chef, 2 aiuto cuochi di ristorante, 1 responsabile dei servizi di ricevimento e portineria in albergo, 1 addetto al ricevimento negli alberghi. Si offre contratto a tempo determinato.AGGIUS Ad Aggius si cerca 1 cuoco capo partita. Si offre contratto a tempo determinato.VILLANOVA MONTELEONE A Villanova Monteleone si cerca 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo determinato.NUORO A Nuoro si cercano 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.BARI SARDO A Bari Sardo si cerca 1 cameriere di albergo. Si offre contratto a tempo determinato.TERTENIA A Tertenia si cerca 1 cuoco capo partita. Si offre contratto a tempo determinato.VILLAGRANDE STRISAILI A Villagrande Strisaili si cercano 1 lavapiatti, 1 cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato.MURAVERA A Muravera si cercano 4 addetti alle pulizie di interni. Si offre contratto a tempo determinato.SANTA TERESA DI GALLURA A Santa Teresa di Gallura si cercano 2 cuochi pizzaioli. Si offre contratto a tempo CAGLIARI A Cagliari si cercano 1 banconiere di bar, 1 cameriere di sala, 4 cuochi capi partita, 4 camerieri di sala Si offre contratto a tempo determinato.LA MADDALENA A La Maddalena si cercano 1 portiere di notte, 2 aiuto camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.SENNARIOLO A Sennariolo si cerca 1 inserviente di cucina. Si offre contratto a tempo determinato.QUARTU SANT’ELENA A Quartu Sant’Elena si cercano 1 falegname e 1 installatore di infissi. Si offre contratto a tempo determinato.MURAVERA A Muravera si cercano 1 manovale e 1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato.ALGHERO Ad Alghero si cercano 2 addetti alle vendite. Si offre contratto a tempo determinato.SAN GAVINO MONREALE A San Gavino Monreale si cercano 1 manovale con contratto a tempo determinato e 1 muratore con contratto a tempo indeterminato.NUORO A Nuoro si cerca 1 montatore di mobili. Si offre contratto a tempo indeterminato.OLBIA A Olbia si cerca 1 magazziniere consegnatario. Si offre contratto a tempo determinato.ELMAS A Elmas si cerca 1 agente di vendita. Si offre contratto di lavoro autonomo.VILLACIDRO A Villacidro si cercano 4 conducenti di autotreno. Si offre contratto a tempo determinato.IGLESIAS A Iglesias si cerca 1 commesso di vendita. Si offre contratto a tempo determinato.SANTADI A Santadi si cercano 1 meccanico e 1 addetto alla gestione del magazzino. Si offre contratto a tempo indeterminato.CAGLIARI A Cagliari si cercano 1 idraulico e 1 impiegato di magazzino. Si offre contratto a tempo determinato.