È Gaetano Vinci il nuovo Presidente di Asamar Sicilia

Titolare della Vinci Marittima, da oltre quarant’anni operativa nel porto di Augusta, Gaetano Vinci, che ha già ricoperto il ruolo di Vice Presidente regionale e componente del Consiglio Nazionale di Federagenti, raccoglie il testimone da Domenico Speciale, che è stato al timone dell’Associazione Agenti Marittimi siciliani dal febbraio 2019.





Il neo Presidente ha delineato le linee guida della sua presidenza, che si concretizzano in uno sforzo per allargare la base degli associati su tutto il territorio regionale, in una collaborazione con tutti gli operatori impegnati in una crescita del settore marittimo in Sicilia nonché con le amministrazioni in primis per favorire, attraverso un upgrading informatico, la velocizzazione delle pratiche.





Vinci, che ha ringraziato il suo predecessore per l’azione svolta, è affiancato da Gabriele Geraci (della Fratelli Bonanno di Catania), confermato Vice Presidente, e da Bruno Ferreri (della Cap. S. Romeo & C. Ferreri di Augusta) nel ruolo di segretario dell’Associazione.