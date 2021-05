Ierfop entra nella Federazione Nazionale Pro Ciechi

Dopo l’ingresso dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti nell'assemblea generale di IERFOP, L'Istituto Europeo Ricerca Formazione ed Orientamento Professionale presieduto da Roberto Pili, entra ora a far parte della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi.





L'adesione è stata approvata all’unanimità scorso dall'Assemblea della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus che dal lontano 1921 opera, in sinergia con L'Unione Italiana Ciechi per promuovere la più alta partecipazione e inclusione dei ciechi nel nostro paese.





<<Con questa adesione - dichiara Roberto Pili - si chiude definitivamente una stagione di tipo concorrenziale e se ne apre una nuova, molto più stimolante e produttiva, basata su dialogo, confronto e lavoro comune, soprattutto con l'UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS). In accordo con il suo Presidente Mario Barbuto, esprimiamo il più vivo compiacimento per il passo compiuto nella giusta direzione, nell'interesse esclusivo della grande comunità dei ciechi, ipovedenti e persone con disabilità plurime>>.





L'ingresso dello IERFOP nella Federazione che annovera i più importanti organismi ed enti del settore come l’UICI nazionale (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS), l’Istituto Cavazza di Bologna, l’IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) di Roma,il Chiossone di Genova, il centro Sant'alessio Margherita di Savoia di Roma, lo IAPB Italia Onlus (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità), consentirà di avviare e organizzare sempre più importanti iniziative e progetti nell'ottica di una consapevole crescita culturale e sociale dei non vedenti su tutto il territorio nazionale.





A questo proposito le molteplici finalità della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus, che sono civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte alle persone con disabilità della vista ed anche con pluripatologie o pluridisabilità, potranno avvalersi dell’impegno nelle aree della ricerca, dell’innovazione, dell'avanguardia formativa maturata in oltre trent’anni di attività da IRFOP così come del suo più recente impegno ad affrontare l'incombente aumento di disturbi e malattie della vista legate all'invecchiamento progressivo della popolazione.