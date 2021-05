A Venezia presentata Candela C-7: la prima barca volante elettrica al mondo

La scia di C-7 è alta appena 5 cm, il che significa che l'energia delle onde non influenzerà altre barche o edifici, anche quando si guida in stretti stretti. Il C-7 è stato sviluppato dall'esperto team di ingegneri di Candela in vari campi come ingegneria strutturale, idrodinamica, software, computer e tecnologia dei sensori. In volo, Candela C-7 è costantemente bilanciato da computer e software che consentono una guida estremamente stabile, anche in condizioni mosse. Il sistema di controllo del volo della barca regola l'aliscafo 100 volte al secondo per garantire una perfetta manovrabilità con onde e vento laterale. – Il C-7 è davvero la prima barca elettrica moderna. Usiamo i risultati dell'industria aeronautica e dei droni per creare un'imbarcazione che è molte volte più efficace di qualsiasi altra barca prima di essa.





Candela C-7 è in anteprima al Salone di Nautico, Venezia. Il supporto è invitato per i test drive. Contatta il responsabile delle comunicazioni Mikael Mahlberg all'indirizzo Mikael.mahlberg@ candelaspeedboat.com o chiama il numero +46 76 537 66 78. La nostra missione è realizzare barche elettriche che non siano solo buone quanto le barche a motore con motore a combustione, ma in realtà molto migliori, afferma Mikael Mahlberg, responsabile delle comunicazioni di Candela. La missione di Candela è accelerare la transizione verso laghi e oceani privi di combustibili fossili. Candela C-7 è il primo aliscafo elettrico al mondo in produzione in serie. Combinando lungo raggio, alta velocità e una trasmissione silenziosa, C-7 è la prima barca elettrica in grado di superare le prestazioni delle barche a motore a combustibili fossili. Candela C-7 è in anteprima al Salone di Nautico, Venezia. Il supporto è invitato per i test drive.

Grazie alle ali subacquee, ha una portata maggiore e una velocità maggiore rispetto alle e-boat convenzionali. Ma per Venezia, il bello è che non crea scie dannose. Volando silenziosamente sopra la superficie del mare a una velocità di 30 nodi, l'aliscafo Candela C-7 è la prima barca elettrica che utilizza la tecnologia dell'industria aeronautica per superare un ostacolo che tutte le barche devono affrontare: l'attrito dall'acqua. Sollevato sulle sue ali subacquee, il C-7 utilizza l'80% di energia in meno rispetto ad altri motoscafi veloci. Questo si traduce in un'autonomia e in un'alta velocità da record, ma per Venezia l'aspetto più importante del C-7 è la totale assenza di scia. Moto Ondoso – danni da scia – da motoscafi veloci minaccia di erodere gli antichi edifici di Venezia.