Palazzo Doglio nell'Olimpo della ricettività internazionale

Palazzo Doglio, il nuovo hub dell’hospitality cagliaritana inaugurato poco più di un anno fa, di recente decretato Europe's Leading New Hotel dalla giuria dei World Travel Awards, continua a distinguersi nello scenario nazionale e internazionale aggiudicandosi l’ambito premio “Travellers' Choice 2021” di Tripadvisor.

La struttura entra così a fare parte della selezione dei migliori hotel al mondo secondo la piattaforma di viaggi per antonomasia, presente in 49 mercati e in 28 lingue diverse, grazie alle recensioni condivise da una giuria di eccellenza: gli ospiti.

L’albergo inaugurato a febbraio 2020 si è subito distinto, nonostante la complessità dei tempi, per l’unicità della sua offerta e continua a portare la destinazione Cagliari nel podio delle eccellenze dell’hospitality internazionale. Per il 2021, infatti, ha già ricevuto importanti nomination, tra le quali quella di Italy’s Leading Hotel 2021 da parte dei World Travel Awards.

Verrà presto lanciato il calendario estivo degli eventi a cielo aperto con nuove e imperdibili iniziative che animeranno la suggestiva cornice della meravigliosa Corte di Palazzo Doglio.