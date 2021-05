Olbia: al Fausto Noce volontari al lavoro Pulizie nel parco

Dopo le iniziative che le scorse settimane hanno visto diverse attività di raccolta rifiuti a La Maddalena, I volontari della Fondazione La Via della Felicità, nel pomeriggio di sabato 29 maggio, a partire dalle 15:00, effettueranno pulizie del quartiere nella zona del parco Fausto Noce. L'iniziativa volta a diffondere il messaggio di prendersi cura del proprio ambiente, è ispirata dal libro da cui la fondazione prende il suo nome, La Via della Felicità appunto, di L. Ron Hubbard.





Si tratta di un codice morale non religioso all'interno del quale sono inseriti una serie di precetti che fanno dello stesso una vera e propria guida al buon senso. Uno di questi precetti è appunto “Proteggi e migliora il tuo ambiente” e, affinché l'idea di rendersi d'aiuto alla comunità possa essere un valore più diffuso, verranno distribuite gratuitamente copie di questo libro.





Iniziative di questo tipo aumentano il senso di “comunità” in quanto implicano una presa di responsabilità per la zona in cui si vive. Magari questa presa di responsabilità non sarà un impegno a fare lo stesso andando in altre piazze ad effettuare pulizie, ma certamente può iniziare dall'essere più rispettosi per l'ambiente evitando di accumulare sporcizie.