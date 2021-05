Ancora incendi in Sardegna: in due episodi sono intervenuti i mezzi aerei

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:34. Il secondo episodio è avvenuto in agro del Comune di Sinnai località “Riu Is Cracuraxius”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Pula e Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sinnai coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas dei cantieri di Sinnai Sa Pira, e da 2 squadre di volontari delle associazioni di Sinnai e Quartu. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pineta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore18:00. Per quanto riguarda gli altri incendi, sono stati domati con l'intervento delle squadre a terra.

In data odierna, su un totale di 6 incendi occorsi sul territorio regionale, la Guardia Forestale segnala che in 2 episodi è stato necessario l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: Nel primo caso iIncendio in agro del Comune di Marrubiu località “Su Murdegu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Marrubiu coadiuvata dal personale eliportato e da una squadra dei VVF. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo.