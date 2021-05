Cronaca Covid 18: 28 nuovi contagi e 3 decessi - Da tre giorni nessun contagio ad Alghero - In Sardegna i ricoveri in terapia intensiva scendono a 18 pazienti

Sono 56.539 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 28 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.295.208 tamponi, per un incremento complessivo di 5.488 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre nuovi decessi (1.456 in tutto). Sono invece 155 (-14) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre sono 18 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.776 e i guariti sono complessivamente 42.134 (+150). Sul territorio, dei 56.539 casi positivi complessivamente accertati, 14.791 (+14) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.622 (+8) nel Sud Sardegna, 5.149 (+2) a Oristano, 10.835 (+2) a Nuoro, 17.128 (+2) a Sassari. Per quanto riguarda i dati della situazione sanitaria su Alghero, i rilevamenti comunicati oggi 27 maggio, dall'Ats al Sindaco Mario Conoci sono i seguenti: positivi totali 31 (-9) di cui 9 ospedalizzati (-1). Nessun nuovo positivo, mentre i guariti sono nove. Le persone in quarantena sono 32 (-14)