Presentazione dell’attività giudiziaria dei Tribunali Ecclesiastici sardi

Sabato 29 maggio alle ore 10.30, presso l'Aula Magna del Seminario Arcivescovile in via monsignor G. Cogoni 9 in Cagliari, è previsto il “DIES IUDICIALIS 2021”.

L’evento si svolgerà alla presenza di S.E.R monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano di Cagliari e di Appello del TEIS (Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo) e TEINO (Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Nuoro -Ogliastra), e del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano sardo.

La prima parte della mattinata sarà dedicata alla presentazione dell’attività giudiziaria dei Tribunali, la quale sarà affidata rispettivamente a don Luca Venturelli, vicario giudiziale del Tribunale Metropolitano e a Don Mauro Bucciero, vicario giudiziale del TEIS.

A questo momento, farà seguito la relazione dal taglio pastorale “Via caritatis, percorsi italiani di prossimità” tenuta da padre Marco Vianelli, Direttore dell’Ufficio nazionale della Cei per la Pastorale della Famiglia.

"Abbiamo ritenuto – afferma l’Arcivescovo Giuseppe Baturi - di affiancare alla presentazione dell'attività dei Tribunali, una riflessione pastorale sui percorsi attraverso cui accompagnare le persone ferite dal fallimento del proprio matrimonio. Cammini indispensabili per arrivare alla decisione di introdurre una causa per il riconoscimento della nullità".

La partecipazione all’evento è prevista in forma mista, ovvero in presenza o attraverso la piattaforma Zoom sul seguente link: https://zoom.us/j/93664897296

L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sul sito www.chiesadicagliari.it