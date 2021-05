Dal 9 luglio si vola a Tokyo: massima sicurezza per i Giochi Olimpici

Alitalia e Aeroporti di Roma ancora all’avanguardia nei protocolli per viaggiare in estrema sicurezza durante la pandemia. Dopo il successo dei voli Covid tested da e per New York, dal 9 luglio verrà introdotta l’identica modalità di viaggio anche per i voli con destinazioni Tokyo, grazie alla ripresa dei voli diretti di Alitalia da Roma Fiumicino alla capitale del Giappone, operati tre volte alla settimana.





Il collegamento diretto Alitalia tra Roma e Tokyo partirà in concomitanza con gli attesi Giochi Olimpici.

Tutti i passeggeri che viaggeranno sui tre voli settimanali da e per Tokyo, compresi gli atleti azzurri, dovranno presentare all’imbarco una certificazione comprovante la negatività al Covid 19. All’arrivo in aeroporto a Roma sarà eseguito un ulteriore test antigenico. La negatività riscontrata in questo secondo test esonererà i passeggeri in arrivo a Roma dal Giappone dal dover osservare il periodo di quarantena fiduciaria in Italia. Una modalità che ha rassicurato il mercato, parallelamente all’avanzamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. La ripresa dei voli Alitalia per il Giappone sarà caratterizzata anche dall’inaugurazione dei servizi sul più comodo scalo cittadino di Tokyo Haneda, distante solo 20 chilometri dalla città.





Con l’introduzione del doppio controllo sui voli dal Giappone, Alitalia conferma il suo impegno in prima linea per rassicurare i passeggeri sulla sicurezza del trasporto aereo, dopo essere stata la prima compagnia aerea al mondo a inaugurare i voli Covid tested sulla Roma-Milano e, successivamente, sul Roma-New York. Una modalità che è stata particolarmente apprezzata dai passeggeri come dimostrano i dati delle prenotazioni di giugno, che segnano un incremento del 100% rispetto a quelli di giugno 2020. Per tali ragioni il collegamento per New York verrà incrementato a un volo quotidiano a giugno, per poi raddoppiare a due frequenze al giorno a luglio.





Il “Leonardo da Vinci” è considerato tra gli aeroporti più sicuri al mondo tanto da aver ottenuto per primo da Skytrax il rating massimo di 5 stelle sui protocolli sanitari anti-Covid, l’Health Accreditation da Aci ed essere stato scelto per il terzo anno consecutivo da Aci Europe come miglior scalo in Europa proprio per le misure di contenimento del virus.

Alitalia ogni giorno vola in totale sicurezza rispettando la normativa covid-19 in tutto il suo network. Tutti gli aeromobili Alitalia vengono sanificati quotidianamente con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri HEPA e alla circolazione verticale, l’aria a bordo è rinnovata ogni tre minuti e pura al 99,7 per cento, come in una sala sterile, a conferma che il trasporto aereo resta la modalità di viaggio più sicura. La Compagnia aerea ha inoltre nel proprio pacchetto assicurativo “Alitalia Programma Viaggi”, la copertura anche ai casi di contagio da Covid-19.