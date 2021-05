Trecento Itabus accendono i motori : presentata la flotta

Itabus, che oggi avvierà i servizi lungo tutta l’Italia, ha svelato i suoi pullman ad una platea di Ministri, istituzioni e giornalisti: fra i presenti il Ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, il Ministro per il Sud e Coesione Territoriale, Maria Rosaria Carfagna. Ad accogliere gli ospiti a Roma, presso il MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo), gli azionisti, tutti italiani, di Itabus: Flavio Cattaneo, fondatore dell’innovativo progetto, Luca Cordero di Montezemolo, Lucio Punzo e Giovanni Punzo (in qualità anche di Presidente Onorario), Isabella Seragnoli e Angelo Donati. Ospite d’onore il bus targato MAN, gruppo Volkswagen, vincitore del premio “Coach of the Year 2020”. La flotta Itabus, che a regime vanterà 300 mezzi di ultimissima generazione, consentirà di effettuare 350 servizi al giorno e 90 milioni di chilometri annui, generando occupazione con oltre 1000 posti di lavoro tra diretti e indiretti. A bordo presenti tutti i comfort di viaggio (distributori automatici, toilette, prese USB e di corrente per ogni poltrona) e nel bus bipiano un doppio ambiente Comfort+ e Top, con sedute interamente reclinabili.





La flotta sarà rinnovata periodicamente per garantire un’età media inferiore ai 2 anni. Una costante sperimentazione garantirà sempre l’utilizzo delle ultime tecnologie e delle migliori alimentazioni sostenibili disponibili sul mercato, grazie alla collaborazione con i Partner: MAN con un innovativo sistema garantirà manutenzione, programmata e ciclica del bus, ENI fornirà il gasolio Eni diesel+, contribuendo alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali e TIM abiliterà e renderà fruibili i servizi internet a bordo 4/5G. La società, sostenuta finanziariamente dall’intervento di Intesa Sanpaolo (attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking) guarda quindi all’innovazione senza dimenticare la sicurezza della sua flotta: dalla presenza di 2 conducenti per i viaggi notturni e di lunga percorrenza, al monitoraggio costante del veicolo attraverso una sala operativa attiva h24 7 giorni su 7 (un unicum per il trasporto su gomma).





Da domani 27 maggio Itabus viaggerà sull’intero territorio italiano. Fin da subito serviti Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria e Veneto.

Nei piani, prevista anche la Sicilia, che verrà collegata al network, e in un’ottica di espansione della propria rete, nel prossimo futuro anche le altre regioni italiane. Sinergia con porti, aeroporti e stazioni ferroviarie e possibilità di viaggiare anche nelle fasce notturne, garantiranno un servizio completo, capillare su tutto il territorio e di collegamento anche dei piccoli centri.

Itabus è il nuovo operatore privato di trasporto su gomma a lunga percorrenza con un modello di business e un servizio manutentivo innovativo e unico sul mercato, a garanzia di elevati standard di performance, sicurezza e comfort. Un’iniziativa tutta italiana con un impatto sociale rilevante sul territorio che, grazie alla generazione di nuova offerta di lavoro - diretta e indotta - e all’implementazione di un servizio sostenibile e green, punta ad innovare il settore dei viaggi in bus garantendo un servizio capillare e competitivo su tutto il territorio nazionale, e a tendere internazionale. La flotta di proprietà, rinnovata periodicamente, con hub strategici a Milano, Roma e Napoli, connette località del territorio con 350 servizi al giorno e 90 milioni di chilometri annui percorsi. Un’offerta full digital che investe su un’integrazione totale dei sistemi aziendali per una gestione efficace e tempestiva dell’operatività.