Consultazioni per i trasporti con le isole minori

In vista delle prossime scadenze dei contratti di servizio per il trasporto marittimo misto di persone, veicoli, merci e merci pericolose e allo scopo di garantire i futuri collegamenti marittimi con le Isole minori della Sardegna di San Pietro e La Maddalena e con la Corsica, la Regione sta avviando la consultazione pubblica per una verifica di mercato finalizzata all’acquisizione di ogni utile informazione atta a verificare quali servizi in libero mercato intenda offrire per i predetti collegamenti marittimi in continuità territoriale. In conformità a quanto previsto in materia dalle linee guida dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti è imminente la pubblicazione dell’avviso per la ricerca di operatori economici interessati ad occuparsi dei collegamenti marittimi misti di persone, veicoli, merci e merci pericolose con le Isole minori e con la Corsica, senza compensazione economica della Regione. Pertanto si invitano le Imprese di Navigazione a consultare l’avviso pubblico e a fornire ogni ulteriore informazione disponibile, anche con riguardo alle previsioni di domanda di passeggeri e merci nel breve e medio periodo e al sistema tariffario. La consultazione avrà inizio il 27 maggio 2021. Le manifestazioni di interesse alla presente verifica di mercato dovranno pervenire unicamente al seguente indirizzo di posta certificata: trasporti@pec.regione.sardegna.it





Il termine per la conclusione della consultazione, entro il quale potranno essere inviate le eventuali manifestazioni di interesse all’espletamento dei servizi, è fissato per il 28 giugno 2021. L’avviso è consultabile sul sito web istituzionale della Regione nella sezione Bandi e Gare dell’Assessorato dei Trasporti.