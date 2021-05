In campagna arriva l'Imu

La CIA Nord Sardegna ricorda agli agricoltori soggetti all’Imu agricola la scadenza del 16 giugno con importanti novità.





Le scadenze per i versamenti IMU sono: 16 giugno 2021, acconto -16 dicembre 2021, saldo.





L'imposta Imu dovuta ai Comuni si calcola in maniera differente a seconda che prenda in oggetto i fabbricati rurali strumentali o i terreni agricoli. I terreni utilizzati per l’agricoltura sono soggetti a due tipologie di esenzione: oggettiva e soggettiva. L’esenzione oggettiva riguarda tutti i terreni che sono ubicati nei Comuni Montani o nelle cosiddette aree svantaggiate.





Per questi possessori non è richiesto il pagamento dell’IMU, indipendentemente dal fatto che siano agricoltori o privati cittadini. L’esenzione soggettiva riguarda invece gli agricoltori professionisti, categoria identificata dal fatto di versare contributi previdenziali come agricoltori.





Questi soggetti non pagano l’IMU indipendentemente da dove sia ubicato il loro terreno. Dopo anni di scontri, una norma di interpretazione autentica pubblicata ad agosto dello scorso anno ha fatto chiarezza per gli Agricoltori Pensionati…. Coloro che sono iscritti ai fini previdenziali e titolari di pensione che continuano a svolgere attività agricola non devono pagare l’Imu. IMU sui fabbricati rurali strumentali.





L’IMU per la componente ex Tasi si applica anche ai fabbricati rurali strumentali e quindi a rimesse, capannoni, fienili, agriturismi, stalle e serre. Non si applica invece all’abitazione posseduta dall’agricoltore e utilizzata come prima casa.

I comuni hanno la facoltà di azzerare tale importo. La novità del 2021 con il DL Sostegni bis prevede l’esenzione del pagamento della rata IMU di giugno per quelle aziende che sono titolate a ricevere il contributo a fondo perduto previsto dal Governo. E cioè quelle aziende che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2020 sul 2019 superiore al 30%, soprattutto le aziende agrituristiche e le florovivaistiche.