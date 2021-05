Conclusa la formazione perr Operatori di ROV

Durante il corso sono state toccate tante materie, tra cui: normativa e definizioni generali sulla sicurezza, infortuni e mancati infortuni, rischi specifici di settore, settori di impiego del ROV, strutture offshore. “Il progetto del corso nasce da una attenta analisi su nuovi mestieri e professioni nell’ambito delle attività legate alla 'economia del mare' - continua Sechi - e l'uso del ROV, come macchina per operare in sicurezza su batimetrie importanti è possibile, non solo nel campo industriale e nella gestione degli impianti offshore, ma anche nella nautica, nei servizi della logistica portuale, nella ricerca, nel controllo ambientale marino, nella gestione degli impianti di acquacoltura. Per questo, siamo particolarmente soddisfatti di aver contribuito, per primi in Italia, a fornire ai partecipanti una nuova competenza, consentendo in questo modo di poter impiegare tecnici specializzati in diversi settori”.



Al termine del percorso formativo, infatti, sono state certificate le competenze acquisite, rientranti nel Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ) - riconosciuto anche nel Quadro Nazionale delle Qualifiche Regionali (QNQR) - riferite alle seguenti Unità di competenza:

• Approntamento attrezzature e materiali per interventi subacquei;

• Manutenzione di attrezzature, apparecchiature ed equipaggiamento subacqueo.



“Il FLAG Nord Sardegna ringrazia l’Assessorato Regionale al Lavoro e Formazione Professionale e il Capofila di progetto ISFORAPI per il supporto e gli altri partner Smeralda Consulting e Isogea - conclude Sechi - e proseguirà nella sua mission di Agenzia per lo Sviluppo Locale ad operare con tutto il partenariato del Flag, per trasformare in occasioni di lavoro i processi formativi in atto”. Un forte investimento in competenze, dunque, in un territorio ad alta vocazione di Blue Economy, che prevede a breve la pubblicazione di un nuovo avviso per la medesima figura professionale.

Per i non addetti ai lavori, il ROV (Remote Operated Vehicle) è un robot sottomarino, un drone subacqueo utilizzato per attività di perlustrazione dei fondali, ricerca scientifica, manutenzioni di impianti, tra cui quelli di acquacoltura, recuperi di corpi morti e attrezzi da pesca abbandonati. “Anche se in un periodo particolarmente difficile, siamo arrivati a concludere un percorso formativo particolarmente impegnativo, - osserva Benedetto Sechi, Presidente del FLAG Nord Sarddgna, - il corso fa parte del Progetto FORMA, Programma Green & Blue Economy, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, e fortemente voluto sul territorio dal FLAG Nord Sardegna e dai suoi partner, il capofila ISFORAPI, Smeralda Consulting e ISOGEA”. Il percorso, della durata di 200 ore, è stato realizzato in parte in FAD (Formazione a distanza) e in parte in lezioni in presenza con le attività pratiche di pilotaggio in bacino.