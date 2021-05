Vertenza Air Italy: incontro interlocutorio dei sindacati con la vice ministra Todde

"Abbiamo colto positivamente l’impegno della Viceministra a coinvolgere il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile insieme al titolato Ministero del Lavoro - sostengono le segereterie nazionali della Associazione Piloti , Cobas Lavoro Privato e Unione Sindacale di Base - per affrontare la complessa situazione in cui versano i lavoratori Air Italy e più in generale quelli del comparto.





C’è urgenza di definire il corretto percorso per la proroga dell’attuale CIGS, ed allo stesso tempo di verificare tutte le opportunità industriali per il recupero delle professionalità coinvolte, in un contesto di non più rinviabile riforma delle regole del sistema del trasporto aereo." Le organizzazioni hanno ribadito l’importanza di essere presenti, come oggi, all’evento del 3 Giugno presso Montecitorio perché si ritiene che vada sfruttata ogni occasione per far sentire la voce dei lavoratori del trasporto aereo.

Si è svolta la prima giornata della ripresa della vertenza Air Italy, in attesa della convocazione da parte del Ministero del Lavoro, in seno alla fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di tutti i lavoratori. Una delegazione è stata ricevuta dalla Viceministra Alessandra Todde. Incontro durato circa un’ora nel quale si è fatto il punto della situazione rispetto sia alla questione della tutela del reddito, ovvero evitare i licenziamenti previsti il primo di luglio, che alla situazione della prospettiva industriale del trasporto aereo italiano.