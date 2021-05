Cronaca Alghero: finanziato il servizio sulla sicurezza nelle spiagge - A San Giovanni e Maria Pia

Per il secondo anno di fila Alghero riceverà dalla Direzione Generale della Protezione Civile le risorse finanziarie per salvamento balneare (SISB) . La somma per ora assegnata al Comune di Alghero è pari a €. 23.000 che saranno utilizzati per l'attivazione del servizio. Il finanziamento arriva dopo la richiesta inoltrata alla Regione lo scorso mese dall'Assessore con delega alla protezione civile Andrea Montis. Verrà attivato il servizio su almeno due postazioni di salvataggio da posizionare una nel litorale di San Giovanni e l’altra nel litorale di Maria Pia. "Ringrazio L'Assessore Lampis e la Direzione Generale della Protezione Civile per il contributo ricevuto. La protezione Civile Regionale è sempre molto attenta alle esigenze del territorio e del nostro comune e continua a mostrare segnali di grande efficienza anche grazie all'interesse sempre più proficuo dei nostri rappresentanti del territorio e in particolare dell'Assessore Aldo Salaris che svolge una funzione di collegamento e sollecito utilissima", commenta l'assessore Montis.