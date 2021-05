Alghero: il Centro Commerciale Naturale si tinge di rosa: Daniela Riu nuova presidente

La presidente Daniela M.Riu succede a Carlo Scarpa, in carica dal 2018, sotto la cui presidenza il CCN è entrato nell'Albo regionale dei Centri Commerciali Naturali ed ha accresciuto la sua visibilità grazie alle numerose iniziative portate avanti nel tempo, raggiungendo il numero record di 109 iscritti. Il nuovo Direttivo avrà il compito di consolidare un gruppo numeroso ed eterogeneo e soprattutto riportare fiducia all'interno di un sistema economico locale in gravissima difficoltà a seguito delle chiusure imposte dalla pandemia COVID-19, rilanciando al contempo l'immagine del centro storico di cui le attività commerciali e di ristorazione, seppur sofferenti, rappresentano una componente vitale e turisticamente molto importante per tutta la città.





"Sono molto felice ed emozionata- ha commentato la Riu - per questo incarico di prestigio e responsabilità che con grande entusiasmo condivido con tutto il consiglio direttivo. Lavoro da anni in centro storico e sono da sempre associata al CCN. Il continuo confronto con clienti e colleghi mi ha permesso di conoscere a fondo le problematiche del centro e mi ha stimolato ad impegnarmi in prima persona per contribuire a risolverle. Con grandi motivazioni mi metto a disposizione della città e dei colleghi, sperando di poter incontrare al più presto le istituzioni locali per condividere le nostre idee inerenti la promozione del commercio di vicinato in centro storico". Nei prossimi giorni il nuovo Direttivo avrà il compito di elaborare il programma triennale da sottoporre agli associati. La nuova squadra "in rosa" è già al lavoro.

Il Centro Commerciale Naturale che raggruppa gran parte delle più importanti attività economiche ha proceduto al rinnovo delle cariche istituzionali. Per i prossimi tre anni l'associazione sarà guidata da Daniela M. Riu, 55 anni, titolare della nota boutique Pathos in Via Gilbert Ferret 99, la prima donna Presidente della breve storia del CCN. La neo presidente non è l’unico volto femminile del nuovo Consiglio Direttivo, poiché sarà affiancata da Diana De Filippis titolare della Gioielleria De Filippis come Vicepresidente Vicario e Tesoriere ed Elena Cazzanti titolare della Gelateria 9 3/4 come Vicepresidente Ordinario; completano la squadra Luca Sequi titolare della Cornetteria Los Cornettos, nominato Segretario, ed i riconfermati Caterina Pisanu titolare di Ottica Pisanu, Francesco Pepe titolare della Luna D’Argento e Carlo Scarpa titolare dell’Erboristeria La Casa Antica, i tre consiglieri "storici" del CCN.