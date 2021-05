Cronaca Covid 19: 20 nuovi contagi e 2 decessi - Alghero nessun contagio Riconoscimenti per l'hub del Mariotti

Sono 56.449 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 20 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.279.682 tamponi, per un incremento complessivo di 6.251 test rispetto al dato precedente. Si registrano due nuovi decessi (1.448 in tutto). Sono invece 184 (+2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 29 (-4) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.110 e i guariti sono complessivamente 41.678 (+119). Sul territorio, dei 56.449 casi positivi complessivamente accertati, 14.763 (+13) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.604 nel Sud Sardegna, 5.139 (+2) a Oristano, 10.818 (+2) a Nuoro, 17.111 (+3) a Sassari. I dati comunicati oggi, 24 Maggio, dall'Ats al Sindaco di Alghero Mario Conoci sono i seguenti: positivi totali 40 ( - 3 ) di cui 10 ospedalizzati ( -2); nessun nuovo positivo, i soggetti guariti sono 3, le persone in quarantena sono 46 ( - 8) . Proseguono intanto le operazioni di vaccinazione nell'hub realizzato nella palestra del Mariotti ad Alghero. Una struttura sanitaria allestita per l'emergenza Covid che fin dal suo primo debutto operativo ha suscitato favorevoli commenti da parte della popolazione per la professionalità e la cortesia dimostrata dagli operatori sanitari, dai volontari e dagli addetti a tutti i servizi. Un riconoscimento, va detto, unanime e non molto facile da ottenere sulla Riviera del Corallo che " geneticamente " risulta molto più portata alla critica che all'elogio.