Rischio chiusura Radiologia di Bosa e di Ghilarza - Mancano i tecnici

Ma i due Ospedali Mastino e Delogu senza le Radiologie possono funzionare? Se lo chiede Segretaria Regionale di FSI-USAE, Beatrice Mura , dopo le accurate valutazioni di quanto sta accadendo nei due Presidi Ospedalieri sempre più in sofferenza ed in completa solitudine. La Federazione ha inviato una nota urgente alla Direzione chiedendo un immediato intervento per evitare la conseguenza che ne deriverebbe qualora non venissero prese delle decisioni risolutive, la chiusura dei servizi di radiologia H24. Il sindacato inoltre sollecita l'attenzione dell'Assessore alla Sanità Dottor Nieddu e del Presidente della Commissione Sanità Dottor Gallus affinchè possano intercedere per evitare che ciò avvenga, considerando la concomitanza delle ferie estive e la mole di lavoro che aumenterà in quanto località turistica. "Non possiamo permettere a tutela dei cittadini della Planargia e del Guilcer il continuo depauperamento dei servizi essenziali." Commenta in conclusione il sindacato.