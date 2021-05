Lavori al Bidighinzu: qualche problema di approvvigionamento idrico

Le restrizioni riguarderanno:

Le zone della città di Sassari servite dal serbatoio di via Milano: i quartieri di Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello Medio, Sassari 2, Monte Furru e Badde Pedrosa.

I Comune di Sorso, Sennori, Ittiri, Ploaghe, Nulvi, Thiesi e Uri. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.





A partire da lunedì 24 maggio fino a giovedì 3 giugno 2021 il potabilizzatore di Bidighinzu sarà interessato da una serie di interventi di manutenzione straordinaria che consentiranno di migliorare l’operatività dell’impianto in previsione della stagione estiva quando i consumi sono maggiori. Nel dettaglio saranno eseguiti dei lavori sulle parti elettromeccaniche da parte di un’impresa specializzata e contestualmente sarà effettua la pulizia di una vasca di chiariflocculazione. Per eseguire gli interventi, la produzione dell’impianto dovrà essere ridotta di circa il 20 per cento. Di conseguenza diminuirà la quantità di acqua potabile per i centri interessati dove saranno eseguite chiusure dell’erogazione dalle 18 della sera sino alle 5 della mattina successiva. Le chiusure serviranno ad accumulare le riserve nei serbatoi comunali che consentiranno di garantire il servizio durante la giornata.