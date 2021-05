"Sardi & Sicuri " arriva a Oristano

La campagna di screening ‘Sardi e sicuri’ approda nell’oristanese. Sabato 22 e domenica 23 maggio, il progetto per il contrasto alla diffusione del Covid-19, ideato dalla Regione e realizzato dall’Ats, si articolerà con 23 sedi operative che raggrupperanno 88 comuni del territorio.





Per l’esecuzione dei test antigenici, con tampone rino-faringeo a immunofluorescenza, saranno in funzione per tutto il weekend le sedi di Oristano, tre in tutto, Cabras, Milis, Zeddiani, Allai, Ales, Arborea, Laconi, Marrubiu, Mogoro, San Nicolò D’Arcidano, Terralba, Uras, Bosa, Ghilarza, Neoneli e Santu Lussurgiu. Lo screening si concentrerà nella sola giornata di sabato a Santa Giusta e Zerfaliu, mentre le sedi di Palmas Arborea e Simaxis parteciperanno ai test esclusivamente domenica.





Tutti i cittadini dai 10 anni in su che volessero sottoporsi al tampone, potranno richiederlo gratuitamente dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, recandosi nei centri appositamente attrezzati, muniti di tessera sanitaria e un numero di cellulare a cui saranno trasmesse tutte le indicazioni necessarie per il ritiro del referto online, che sarà comunque disponibile all’interno del Fascicolo sanitario elettronico.

SEDI OPERATIVE





ORISTANO - 22 e 23 maggio 2021

Palestra di Torangius, piazza Baden Powell

Palestra di San Nicola, via Levante

Palestra scolastica, viale Marconi





CABRAS - 22 e 23 maggio 2021

Complesso polivalente, via Tharros

Possono accedere i cittadini residenti nei comuni di Baratili S.Pietro, Cabras, Nurachi, Riola Sardo





MILIS - 22 e 23 maggio 2021

Complesso Pernis Vacca, via Sant’Agostino

ZEDDIANI – 22 e 23 maggio 2021

Palestra comunale, via IV novembre

Milis / Zeddiani: possono accedere i cittadini residenti nei comuni di Bauladu, Milis, Narbolia, S.Vero Milis, Tramatza, Zeddiani





SANTA GIUSTA - 22 maggio 2021

Palestra comunale, via Verdi

PALMAS ARBOREA - 23 maggio 2021

Palestra scolastica, via Renzo Laconi / via Sardegna

Santa Giusta / Palmas Arborea: possono accedere i cittadini residenti nei comuni di Palmas Arborea, Santa Giusta





ZERFALIU - 22 maggio 2021

Palestra scolastica, via San Francesco

SIMAXIS – 23 maggio 2021

Centro sociale, Largo Carlo Felice

Zerfaliu / Simaxis: possono accedere i cittadini residenti nei comuni di Ollastra, Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, Zerfaliu, Villanova Truschedu





ALLAI - 22 e 23 maggio 2021

Palestra scolastica, via Is Argiolas

Possono accedere i cittadini residenti nei comuni di: Allai, Samugheo, Siamanna, Siapiccia, Villaurbana









DISTRETTO ALES- TERRALBA





ALES – 22 e 23 maggio 2021

Palestra ITC, via Amsicora e via Todde

Possono accedere i cittadini residenti nei comuni di Albagiara, Ales, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnosnò, Morgongiori, Pau, Simala, Sini, Villaverde, Usellus.





ARBOREA – 22 e 23 maggio 2021

Edificio ex GIL, Corso Italia, n. 24





LACONI – 22 e 23 maggio 2021

Palestra via Michelangelo, n. 7 /via Aldo Moro, n. 2

Possono accedere i cittadini residenti nei comuni di Assolo, Asuni, Genoni, Laconi, Mogorella, Nureci, Ruinas, Senis, Villa Sant'Antonio.





MARRUBIU – 22 e 23 maggio 2021

Palestra scolastica, via Tirso





MOGORO – 22 e 23 maggio 2021

Anfiteatro comunale, via del Campo

Possono accedere i cittadini residenti nei comuni di Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Siris





SAN NICOLO' D'ARCIDANO - 22 e 23 maggio 2021

Centro polivalente, viale Repubblica





TERRALBA - 22 e 23 maggio 2021

Istituto tecnico, via Rio Mogoro





URAS – 22 e 23 maggio 2021

Edificio ex Municipio, via Roma









DISTRETTO GHILARZA-BOSA





BOSA – 22 e 23 maggio 2021

Palestra scuole superiori, via Gramsci

Possono accedere i cittadini residenti nei comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes





GHILARZA – 22 e 23 maggio 2021

Palestra scuole medie, via Alessandro Volta, n. 2

Possono accedere i cittadini residenti nei comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni





NEONELI – 22 e 23 maggio 2021

Locale polivalente, via Sebastiano Satta

Possono accedere i cittadini residenti nei comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Ula Tirso





SANTU LUSSURGIU – 22 e 23 maggio 2021

Palestra scolastica, via Suor Modesta

Possono accedere i cittadini residenti nei comuni di Bonarcado, Cuglieri, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe.