Cronaca La Maddalena: i Carabinieri intervengono per sedare una lite familiare a arrestano uno spacciatore

I militari avevano ormai tranquillizzato il clima all'interno di una famiglia maddalenina e si apprestano a rientrare in caserma quando sono stati richiamati. Giusto in tempo per notare un uomo che si allontanava di corsa dalla abitazione dove vivono la madre e un fratello minore. Nel corso dell'inseguimento i Carabinieri notavano che l'uomo in fuga lasciava cadere per strada 2 buste di plastica che una volta recuperate si è scoperto che contenevano 200 grammi di marijuana. Il fuggitivo veniva bloccato e identificato, un 32 enne di La Maddalena, e da una successiva perquisizione nella sua abitazione spuntavano 2.550 euro in contanti , un bilancino di precisione e alcune buste di plastica con frammenti di marijuana.