Cronaca Sorpreso mentre spacciava: arrestato un 49enne

I Carabinieri della sezione operativa di Olbia hanno arrestato un 49enne, con precedenti specifici, per detenzione di droga a fine spaccio. L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva a un 45 enne, anch'esso con precedenti, una dose di mezzo grammo di eroina in prossimità del parco Fausto Noce. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 5 grammo di eroina, 7 di marijuana, 4 fiale di metadone, materiale per il confezionamento, sostanze da taglio, tre bilancini di precisione e 720 euro in contanti.