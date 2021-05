Cronaca Alghero: Confcommercio e Fipe d'accordo con Conoci

“L’ordinanza firmata dal Sindaco Conoci che prevede semplificazioni nella concessione di suolo pubblico in deroga al vigente regolamento comunale per i pubblici esercizi, che ne sono privi e impossibilitati ad averlo, è la risposta che abbiamo sollecitato e che attendevamo dall’amministrazione comunale dopo una serie di incontri e di interlocuzioni volti all’individuazione di ulteriori misure di sostegno per uno dei settori più colpiti da questa grave emergenza” – dichiarano Massimo Cadeddu (Presidente Territoriale di Alghero di Confcommercio Nord Sardegna) e Alessandro Pesapane, (Coordinatore cittadino FIPE Confcommercio- Federazione Italiana Pubblici esercizi) – “plaudiamo ad una decisione che potrebbe consentire a tutti, di riprendere a lavorare in spazi aperti in questo delicato periodo e rilanciamo chiedendo che questa misura sia prorogata per l’intera stagione estiva”. Infatti, anche se dal primo giugno entrerà in vigore l’art. 2 del Decreto Legge 65/2021 che consentirà di utilizzare nuovamente anche i locali interni, per garantire una maggiore sicurezza della clientela e una maggiore continuità lavorativa dell’esercizio, risulterà indispensabile la disponibilità di uno spazio esterno per l’intera stagione. Pertanto si invitano i pubblici esercenti rientranti nella suddetta categoria ad inviare la richiesta secondo le modalità previste dal regolamento comunale di concessione del suolo pubblico,- concludono i dirigenti del comparto mercantile cittadino - valutando con i propri tecnici le possibilità logistiche.