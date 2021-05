Sassari: oggi consiglio comunale

I lavori del Consiglio comunale si terranno oggi giovedì 20 maggio, alle 15, a PalazzoDucale, in modalità telematica. È possibile seguire la diretta streaming dal sito delComune www.comune.sassari.it . All’ordine del giorno sono presenti i seguentiargomenti:Aggiornamento programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 (legge 160/2019 n.160: articolo 1, comma 59 asili nido e scuole infanzia) e variazione documento unicodi programmazione 2021 – 2023;Mozione del Consigliere Panu su "Riconoscimento disagio subito dagli operatoricommerciali e artigianali di viale Trento".Mozione del consigliere Daniele Deiana per "Definire le modalità che gliamministratori comunali debbano seguire per sottoporsi volontariamente al test anti-droga";Mozione dei consiglieri Carta, Alivesi e Toschi Pilo su "Attività di sensibilizzazionesulla mobilità in sicurezza sulle strade";Mozione della consigliera Useri e più su “Riqualificazione e riconversione ex carceredi San Sebastiano”;Interpellanza del consigliere Palopoli su “Aree E.R.P.”;Interpellanza del consigliere Andria su “Mancanza di spazi all’aperto, parco giochi everde pubblico nella borgata di Ottava”.