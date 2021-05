Cronaca Sette incendi in Sardegna: impegnati anche i mezzi aerei

Giornata piuttosto impegnativa quella del 19 di maggio per la Guardia Forestale. Nell'Isola si sono registrati infatti ben 7 incendi che hanno impegnato le forze a terra e, in due casi,,è stato richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo.: Il fuoco è divampato in agro del Comune di Cagliari località “Villa Aresu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula-. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Cagliari e nella tarda serata di mercoledì 19 maggio erano ancora in corso le bonifiche. Altro fuoco in agro del Comune di Triei località “Riu Abba Frida”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo . Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Baunei e Tortoli, in questo specifico episodio era presente anche 1 squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei composta da 4 elementi.