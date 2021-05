Alghero: vaccini ai turisti in vacanza - Il Consorzio albergatori incontra il sindaco

“In quest'ultima settimana si registra una buona ripresa della domanda sul nostro territorio, con un aumento delle richieste di preventivi, per lo più concentrati dal mese di Luglio in poi". Lo ha annunciato Marco Montalto, Presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo.





Secondo il rappresentante della associazione degli operatori del ricettivo e dei servizi legati all'industria delle vacanze algherese: "La campagna vaccinale a pieno ritmo e l’idea del Green Pass hanno senza dubbio trasferito sul mercato nuovo entusiasmo e voglia di riprendere a viaggiare facendo sperare al settore ricettivo e della ristorazione di vivere una volta per tutte quella ripartenza indispensabile per le nostre aziende . Il mercato europeo è ancora in affanno e poco incisivo, al contrario di quello Italiano in questa fase piuttosto attivo e propenso alla prenotazione, ma con riserva”.

Di turismo ma non solo si è parlato nel corso di un incontro che Montalto ha avuto con il sindaco di Alghero Mario Conoci nella sede di Porta Terra. Lo stesso presidente del Consorzio lo definisce: "Estremamente costruttivo sui diversi temi affrontati, in primis quello sulla vaccinazione".





Una delle maggiori preoccupazioni infatti che in questo momento sta tormentando le aziende turistiche è quella di trovare rapidamente soluzioni per garantire la somministrazione della seconda dose del vaccino nel luogo dove si trascorreranno le ferie. Alla prenotazione o richiesta telefonica segue infatti l’incertezza della coincidenza del richiamo vaccinale nei medesimi giorni in cui si è in vacanza”. Argomento sollevato una decina di giorni orsono anche dal presidente di Federalberghi Nazionale, Bernabò Bocca, quindi una questione estremamente attuale che la Regione farebbe bene a prendere in seria considerazione ricordandosi che la Sardegna è un isola e che di conseguenza il trasporto si presenta più laborioso rispetto a quanto avviene oltre Tirreno.





"Mario Conoci ha dato la piena disponibilità dell’Amministrazione - segnala il presidente del Consorzio - a farsi portavoce dell’iniziativa verso l’assessorato alla Sanità regionale". Sulla questione il sindaco ha poi aggiunto: “Se molte destinazioni hanno sollevato la difficoltà a garantire personale per poter gestire le vaccinazioni delle persone che vanno in vacanza, Alghero può farsi forte del suo Hub Vaccinale, un'eccellenza per rapidità, competenza e gentilezza. L'organizzazione perfetta dimostrata in questi mesi da parte degli operatori e dei volontari non può che non essere tenuta in considerazione per dare gambe alla speranza di un “vaccino fuori regione” permettendo ai turisti di effettuare la seconda dose nelle località di vacanza. Una possibilità che darebbe una spinta straordinaria all’economia turistica e che ad Alghero sarebbe realizzabile, naturalmente è necessario un impegno a livello nazionale per dotare le regioni di un numero di dosi ulteriori rispetto a quelle necessarie per i residenti”.





Tornando alle previsioni di ripresa, Montalto ha riferito ancora: “L'ufficialità della zona bianca in Sardegna ha dato un’ulteriore spinta alle manifestazioni d’interesse anche sulla terza decade di Giugno, con richieste telefoniche e visita dei canali online della nostra destinazione, ma ha anche sollevato e messo a nudo il problema delle vaccinazioni per la seconda dose”.





“Siamo consapevoli delle difficoltà organizzative ma ottimisti per la sensibilità che il Sindaco ha manifestato sull’argomento e dell’impegno assunto per individuare strumenti ed iniziative utili a soddisfare l’esigenza del nostro comparto per una ripartenza più certa e operativa” conclude il presidente del Consorzio. Ma il sindaco è andato anche oltre la questione della seconda dose di vaccinazione per i turisti. "E' il momento - ha affermato - che l'immunizzazione coinvolga tutti gli operatori del comparto ricettivo e dei servizi".