Dopo il piano casa il Governo impallina anche la legge sulla città metropolitana di Sassari

La notizia che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota DAR-0007983-a del 17 maggio 2021 a firma del capo dipartimento Dott. Lorenzo Spadacini, nella quale dichiara e solleva l’illegittimità Costituzionale della Legge Regionale n’7 del 12 Aprile 2021 sulla città metropolitana di Sassari e le nuove province, è inquietante - aggiunge Piana - in quanto proietta sull'amministrazione regionale forti perplessità sulla capacità di svolgere il ruolo istituzionale in maniera adeguata. Siamo tra l'altro in presenza di una mazzata per le aspettative dei territori e per la città di Sassari - afferma ancora Tore Piana - che già pregustava il ruolo di città metropolitana.





Ora però si prefigura un disastro sull’azione Legislativa della Regione, dove la Sardegna in questi ultimi due anni ne sta uscendo profondamente umiliata dalle numerose bocciature delle sue Leggi impugnate dal Governo Nazionale. Serve - prosegue il coordinatore per la Sardegna di Energie per l'Italia - una seria e profonda riflessione per capire cosa sta accadendo nel Consiglio Regionale Sardo, capire chi deve assumersi le colpe, se i consiglieri regionali, che approvano leggi impraticabili e fuori dalle norme, o se le colpe vanno individuate negli uffici regionali, che devono supportare e assistere i consiglieri regionali nello sviluppo di Leggi conformi sia allo Statuto sia alla Costituzione.





Tore Piana si lascia andare a un sospetto lanciando una sorta di ciambella di salvataggio e Solinas & C. che motiverebbe questa sorta di "accanimento " nei confronti del legislatore sardo sollevandolo almeno in parte da una inadeguatezza che, questà sì, sarebbe davvero imbarazzante : " Non si vorrebbe che il Governo Nazionale stia eccedendo nel limitare l'Autonomia di una Regione a Statuto Autonomo come la Sardegna" . Non sarebbe giustificabile" conclude il politico sassarese.

La presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le riforme istituzionali, il 15 maggio scorso ha sollevato la illegittimità della legge regionale n.7 del 12 aprile 2021 che istituiva la città metropolitana di Sassari e le nuove Province della Sardegna. La stessa Presidenza ha inviato una lunga nota nella quale chiede al ministero degli Affari Regionali, ( Ministra Gelmini di Forza Italia )di impugnare detta legge . Argomento che presumibilmente sarà inserito nel prossimo Consiglio del Ministri che dovrebbe essere convocato dal presidente Draghi il 21 Maggio. "Ormai siamo al disastro totale - il primo commento di Tore Piana, coordinatore regionale per la Sardegna di Energie per l'Italia - con un Consiglio Regionale che approva Leggi che puntualmente vengono impugnate dal Governo Nazionale.