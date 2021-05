Cronaca Cagliari: assemblea i lavoratori del servizio di rimozione

Dal 28 aprile difendono il loro posto di lavoro con tutte le loro forze. Sono i dipendenti del servizio rimozione del Comune di Cagliari che dopo quasi 20 anni vedono svanire il loro futuro, il loro lavoro. Lo sostiene Luca Locci per il coordinamento Sindacato Generale di Base. "Ci sarebbe tanto da dire, sulla stranezza dell’appalto che dopo 6 mesi non è stato ancora assegnato e che vede gli stessi ex dipendenti del servizio rimozione. Un’ appalto assegnato - prosegue la nota - con carattere d’urgenza nel dicembre 2020, con tanto di determinazione del Dirigente. Ci chiediamo se Cagliari aveva bisogno di questo servizio con carattere d’urgenza come mai dopo sei mesi non è stato ancora affidato? L’unica certezza di questi giorni è che dieci lavoratori non hanno più un posto di lavoro e un salario." Martedì, domani 18 maggio 2021, si terrà l'assemblea dei lavoratori presso la sede rimozione in viale Monastir.