Peste suina: la Sardegna ad alto rischio - Dalla Commissione europea misure speciali di controllo

Purtroppo di questo risultato straordinario, frutto di intenso e coraggioso impegno di tutte le istituzioni regionali e territoriali della Sardegna nonché delle imprese suinicole sarde, nel nuovo Regolamento UE non c'è alcuna traccia. Ciò significa che qualche cosa non ha funzionato e chi doveva seguire e accompagnare, presso il Ministero e presso la Commissione Europea, l'evoluzione verso il nuovo regolamento, non l'ha fatto con il necessario impegno politico e l'adeguata competenza tecnica. In questi ultimi due anni è stato palese il totale disinteresse del Presidente Solinas e della Giunta, come anche l'opera di esautoramento del ruolo dell'Unità di Progetto operato dall'assessorato alla Sanità.





Il Partito Democratico della Sardegna manifesta tutta la sua preoccupazione per le conseguenze pesantissime che potranno ricadere sulle prospettive economiche della Sardegna, a seguito del mancato rilancio del comparto suinicolo. Quest'ultimo rappresentava ormai una certezza su cui l'intero comparto agroalimentare sardo poteva contare per superare la grave crisi della economia isolana. Riteniamo indispensabile l'impegno di tutte le forze politiche e sociali isolane affinché, presso il Ministero della Salute e la Comunità Europea, arrivi forte la richiesta di riconoscimento dei risultati conseguiti dalla società sarda. Auspichiamo pertanto che il Presidente della Regione si assuma le proprie responsabilità e, finalmente, - conclude il coordinamento del Pd Sardegna .affronti la situazione facendosi carico di trovare una strada per uscire da questo disastro. "

Con l'approvazione, da parte della Commissione Europea, del nuovo regolamento di esecuzione Ue della Commissione del 7 aprile 2021, la Sardegna è stata classificata nella III categoria di rischio che è quella riservata alle aree con più marcata presenza del virus della peste suina africana e quindi sottoposta a maggiori vincoli commerciali. Lo sottolinea una nota del coordinamento Sardegna del Partito Democratico che aggiunge : "Si tratta di un drammatico passo indietro rispetto a quanto ci si poteva ragionevolmente aspettare a seguito dei risultati conseguiti dal 2015 e che autorizzavano ben altre aspettative. Gli ultimi rilievi dicono, infatti, che dall'ottobre del 2018 non si è registrato alcun focolaio né tra i maiali domestici nè tra i cinghiali selvatici, dato questo che si può sintetizzare nel completamento dell'opera di eradicazione del virus dalla nostra isola.