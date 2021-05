Mercoledì webinar sul rilancio dell'aeroporto di Tortolì

Il Consorzio Industriale di Tortolì, dal 5 maggio e fino al mese di settembre, organizza un ciclo di 6 webinar su temi strategici per lo sviluppo economico e sociale del territorio, con l'obiettivo di arrivare alla costituzione di un Distretto della Nautica e della portualità e di condividere il progetto strategico di rilancio della stessa Area Industriale, con esperti nazionali e internazionali.

Gli eventi digitali, della durata di 2 ore ciascuno, avranno inizio sempre alle ore 10 e si svolgeranno attraverso la piattaforma Zoom.

Per partecipare ai webinar è sufficiente iscriversi su: https://sites.google.com/view/consorzioindustriale/ Il terzo webinar riguarda il rilancio della struttura aeroportuale di Tortolì, la nautica e il distretto spaziale e si terrà il 19 maggio, ore 10 e avrà come relatori: Franco Ammendola (Commissario del Consorzio Industriale di Tortolì),Raimondo Schiavone (Esperto in Pianificazione di Progetti Complessi),Giacomo Cao (Presidente del DAS e del CRS4),Fabio Tore (Centro Regionale di Programmazione),Antonio Pasquale Belloi (Capo della Protezione Civile in Sardegna),Giorgio Todde (Assessore Regionale ai Trasporti della RAS).