Air Italy: penoso atteggiamento della proprietà - Sindacati furibondi: “Cancellato un pezzo della storia dell'aviazione italiana”

La risposta delle organizzazioni sindacali è stata unanime di rammarico per il totale spreco del periodo di confronto che termina domenica 16, domani, oltre ad una convergenza di intenti nel richiedere almeno ulteriori 12 mesi di cassa integrazione. Da ultimo, in chiusura di incontro, l'azienda ha informato che non avrebbe redatto alcun verbale di fine lavori per questa fase, non essendo legalmente necessario. Buona parte delle rappresentanze presenti ne rivendicava invece l'importanza, anche in vista della successiva fase in sede ministeriale. L'atteggiamento aziendale, oltre che risultare irrispettoso, - evidenziano i sindacati - lascia spazio alla considerazione che l'interesse della proprietà sia non quello di contenere i costi, ma quello di far sparire nel nulla quanto perpetrato ai danni di un'azienda che ha fatto la storia dell'aviazione civile italiana: prima cambiandole nome, poi dissipando la credibilità in un caleidoscopio di feste e dichiarazioni fuori dalla realtà, e da ultimo volendo eliminare anche l'elemento umano, negandone di fatto l'esistenza non volendo riconoscere la voce nemmeno in un verbale di mancato accordo. "

I rappresentanti sindacali delle sigle Associazione Piloti, Cobas Lavoro Privato, Unione Sindacale di Base e Anpav hanno partecipato in modalità telematica all' incontro ex L.223 in sede aziendale collegati dall'aerostazione di Olbia, dove si è tenuto un sit-in dei lavoratori. Per la compagnia aerea ha partecipato il dott. Cuccuini, dalla sua automobile. "Nulla di nuovo - si legge in una nota dei sindacati - è stato portato al tavolo da parte aziendale, se non un succinto resoconto riguardante l'incontro avvenuto tra liquidatori e Regione Sardegna, e la sostanziale inaffidabilità delle proposte di acquisto ricevute da parte di alcune società non meglio identificate. Resta invece immutata la pervicace reiterazione di quanto già dichiarato più volte: richiedere altri ammortizzatori sociali allo Stato italiano comporterebbe ulteriori costi aziendali che gli azionisti non sarebbero in grado di onorare.