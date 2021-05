Oggi Antonio Megalizzi torna in radio per "Non fermiamo questa voce"

Oggi Sabato 15 maggio la voce di Antonio Megalizzi tornerà a risuonare in radio. La Fondazione Antonio Megalizzi, Europhonica e le emittenti del circuito RadUni, l'Associazione degli Operatori e dei Media Universitari Italiani, trasmetteranno a reti unificate i lavori firmati da Antonio Megalizzi, membro della redazione italiana di Europhonica, vittima dell’attentato avvenuto a Strasburgo nel 2018 insieme al collega Bartosz Orent-Niedzielski. La maratona radiofonica “Non fermiamo questa voce” ha l’intento di mantenere vivi il ricordo, le passioni e i pensieri di Antonio, e si inserisce in un periodo particolarmente significativo per l’intera Europa.

La maratona andrà in onda dalle 00.00 alle 23.59 di sabato 15 maggio, per un totale di 24 ore. All'interno di essa saranno presenti contenuti audio tra cui: interviste e approfondimenti realizzati da Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski; la lettura del racconto scritto da Antonio intitolato "Cielo d'Acciaio" reso in audio dai colleghi; contributi inediti realizzati dai giovani degli enti coinvolti, quali dirette tematiche e contenuti audio dedicati al ricordo del collega e amico Antonio Megalizzi. Ognuno può contribuire alla campagna #Antonioconme inviando un audio di massimo 1 minuto a info@fondazioneantoniomegalizzi.eu raccontando la parte di Antonio che si porta dentro di sé.

Saranno inoltre presenti testimonianze - raccolte anche in occasione della maratona dello scorso dicembre - di importanti personalità appartenenti al mondo della politica e del giornalismo.





Ad anticipare la maratona, due eventi speciali live su Instagram, visibili sui profili di Raduni, Europhonica e Fondazione Antonio Megalizzi. Verranno realizzate due dirette, che coinvolgeranno alcune personalità che partecipano attivamente alla vita associativa dei tre enti per parlare dell’attualità europea. La prima di queste verrà trasmessa domenica 9 maggio e vedrà come ospiti Luana Moresco (Presidente della Fondazione Antonio Megalizzi), Simone Pavesi (Direzione Editoriale Europhonica), Marco Napoleoni (Presidente RadUni).





La seconda diretta sarà venerdì 14 maggio e ospiterà Caterina Moser (Responsabile della comunicazione della Fondazione Antonio Megalizzi), Erika Branca (Europhonica), Silvia Frattini (Responsabile Comunicazione RadUni). L’intento di questo secondo incontro è quello di anticipare la giornata dedicata alla maratona in onore di Antonio e augurare buon ascolto ai fruitori.

La maratona vuole essere la perfetta occasione per promuovere il premio di laurea dedicato dalle Radio Universitarie alla memoria di Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski, aperto a tutti gli studenti europei, promosso da RadUni e tradotto in 27 lingue grazie all'Audio Capacity Service del Parlamento europeo. Clicca qui per maggiori informazioni.

Per maggiori informazioni la cartella stampa è reperibile all'indirizzo: https://bit.ly/NONFERMIAMOQUESTAVOCE