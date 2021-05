Sopralluogo dell'assessore Aldo Salaris a Bitti

“L’attenzione – afferma ancora Ciccolini – si è focalizzata su tre punti: le risorse necessarie per la mitigazione del rischio idrogeologico, le delocalizzazioni, il piano generale degli interventi. Per quanto riguarda le risorse, ci sono oltre 18 milioni in capo all’assessorato regionale dei Lavori Pubblici e in fase di progettazione. Il fabbisogno chiesto al Governo è di ulteriori 54 milioni per le opere di mitigazione, rispetto ai 32 iniziali. Sulle delocalizzazioni delle abitazioni che dovessero essere demolite per permettere la realizzazione delle opere, l’assessore Salaris ha deciso di delegare al Comune le procedure, dandoci piena fiducia.





Terzo punto, la spendita dei 18 milioni, che deve essere accelerata il più possibile. Contiamo entro fine maggio di avere a disposizione il piano generale degli interventi e dei lavori più di dettaglio, come quelli che riguardano la ‘zona Brescia’, una delle aree basse del Paese più colpite dall’alluvione”. Per Bitti e i Bittesi la visita dell’esponente della Giunta regionale ha un valore anche simbolico: “è la prima uscita ufficiale dell’assessore Salaris nel nostro territorio, dal suo insediamento, e ci conferma l’attenzione e la piena collaborazione tra Istituzioni”.

“E’ stato un incontro proficuo, nel quale si è fatto il punto della situazione sui procedimenti dell’alluvione, con un lavoro in continuità con quanto avviato dallo scomparso Roberto Frongia”. E’ il commento del sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, al termine della visita dell’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, che ha voluto anche effettuare un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dall’alluvione dello scorso 28 novembre.