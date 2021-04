Ancora polemiche sui dipendenti pubblici " fannulloni"

"Il Comitato delle Associazioni Sarde per la Mobilità Internazionale ribadisce la gratitudine e l’apprezzamento per il lavoro svolto dagli addetti dell’amministrazione regionale sarda. Siamo consapevoli che in questo settore vi siano problemi, inefficienze e comportamenti sbagliati. Pensare tuttavia di risolverli col ricorso allo stereotipo dello “statale fannullone” ci pare profondamento sbagliato." Lo afferma Luca Frongia, Portavoce C.A.S.M.I. , che aggiunge : "Cosi come è errato addossare ai dipendenti regionali le responsabilità dei disservizi determinati dal telelavoro, modalità operativa non da essi decisa. Sotto questo punto di vista, peraltro, ci teniamo a rimarcare che le interlocuzioni con i nostri referenti nella pubblica amministrazione regionale non hanno subito interruzioni o rallentamenti di sorta.





Le recenti polemiche sorte sulla questione confermano che, ormai, sia inderogabile la discussione di una riforma della pubblica amministrazione basata su due elementi chiave mancanti nell’attuale assetto: riconoscimento del merito e riorganizzazione delle funzioni. Solo - conclude - così si potrà dare una risposta ai cittadini che legittimamente chiedono una pubblica amministrazione di qualità."